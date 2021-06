Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Banderas va juca in thrillerul cu gangsteri "Barracuda", care va fi filmat in orasul grecesc Salonic, unde va fi amenajat un decor care va reproduce atmosfera din Miami si statul american Florida, relateaza luni EFE, citat de agerpres. Producatorul filmului, Robert Van Norden, se afla in…

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati "au tras asupra multimii" adunate in fata unei sali de concerte din Miami, Florida (SUA), a anuntat politia...

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati au tras asupra multimii adunate în fata unei sali de concerte din Miami, Florida (SUA), a anuntat politia locala, informeaza Agerpres. "Potrivit anchetatorilor, sala gazduia un eveniment…

- Politia americana cauta informatii dupa uciderea unui copil in varsta de trei ani prin impuscare, la petrecerea de ziua sa, in Florida, relateaza AFP, potrivit news.ro. Elijah LaFrance a fost ucis de gloante ratacite, sambata, la sfarsitul petrecerii, la periferia Miami, dupa ce barbati ”inarmati…

- Floyd Mayweather il va infrunta pe youtuber-ul Logan Paul (26 de ani) intr-un meci demonstrativ care se va desfasura la Miami (Florida), pe 6 iunie, au anuntat cei doi combatanti pe retelele de socializare. „Logan Paul si cu mine ne vom bate pe Hard Rock Stadium. Maywheather Promotions, Fanmio si Showtime…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, favoritul numarul doi, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 3-6, 6-1, intr-o partida disputata luni. Tsitsipas, finalist in urma cu zece zile la Acapulco (Mexic), unde a fost invins de germanul…

- Un avion a cazut direct peste o mașina ce se afla in mers pe șosea. Pasagerii din avion au murit pe loc. Un singur pasager din mașina lovita a supraviețuit. Trei persoane au murit, printre care si un baiețel, iar o alta persoana a fost ranita grav, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste…

