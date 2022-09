Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Dan Petrescu, Adriana, s-a relaxat saptamana aceasta in doua destinații europene la moda: Barcelona și Milano. Partenera antrenorului de la CFR a postat imagini de senzație din Spania și Italia. Cel mai mult a atras atenția outfitul de la ședința foto din Piața Domului din Milano. Bustiera…

- Cand e vorba de munca, Horia Brenciu nu se da inapoi și are o mulțime de evenimente, mai ales pe perioada verii, insa artistul știe ca trebuie sa acorde timp și familiei. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe cantareț pe litoral, acolo unde a plecat impreuna cu copiii și soția lui. Iata in ce ipostaza…

- O sesiune de cumparaturi pentru soția lui Edy De Romania nu poate trece fara ca aceasta sa primeasca atenția barbaților, chiar și la colț de strada. Partenera de viața a milionarului a atras toate privirile cu ținuta ei. Paparazzii SpyNews.ro au surprins apariția blondinei.

- Lucian Gitița este mare petrecareț. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe ‘’șeful vedetelor’’ la malul marii in timp ce se distra alaturi de soția lui. Boss-ul de la Global Records și-a luat soția, a urcat in mașina și s-au dus directe la mare pentru o doza de distracție bine meritata.

- Florin Salam e un barbat norocos și cu siguranța invidiat de mulți domni. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, atrage toate privirile la evenimentele unde merge, insa la piscina nici nu mai vorbim. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe soția manelistului la relaxare, acolo unde a mers impreuna cu copiii…

- Ciprian Marica se considera un barbat extrem de norocos. Iubita lui, Ioana Marcu, are o silueta de invidat, etalandu-și trupul de zeița in public, in timp ce se relaxa la o piscina. Frumoasa blondina a intors privirile tuturor trecatorilor. Cum arata partenera fostului mare fotbalist in costum de baie.…

- Soția lui Ilie Nastase a fost surprinsa recent pe strazile din București. Ioana Simion se afla in compania unei persoane dragi. Bruneta o avea alaturi pe prietena ei. Cele doua au reușit sa atraga privirile tuturor datorita pieselor vestimentare alese pentru orele petrecute in oraș. Partenera celebrului…

- Liliana Șumudica este mereu atenta la aspectul fizic, iar soția antrenorului nu uita de tabieturile feminine. Paparazzii Spynews. ro. site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Lilianei Șumudica și a surprins-o la salonul de infrumusețare, semn ca iși da mereu interesul pentru…