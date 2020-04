Stiri pe aceeasi tema

- De șapte ani, Maya Rosaria Castellano (9 ani), fiica Antoniei (30 de ani) din mariajul cu afaceristul italian Vincenzo Castellano (32 de ani), locuiește cu familia tatalui ei in Italia, la Castellammare di Stabia, din regiunea Napoli, noteaza click.ro. De cand Peninsula e afectata de coronavirus, solista…

- La 87 de ani, nu se desprinde de televizor. Urmarește cu teama și ingrijorare numarul cazurilor de infectare cu coronavirus și morții din Italia. Fiica ei se afla acolo și a refuzat sa se intoarca in țara. Spune ca "nu a vrut sa aduca moartea acasa", sa-i imbolnaveasca pe cei dragi. Batrana moare de…

- Presa din Italia publica scrisoarea pe care Mia, o fetita de 6 ani, a trimis-o la sediul politiei din Torino. „Ultima data cand am ieșit din casa ca sa merg la școala a fost in februarie”, scrie Mia.Mia are 6 ani, locuiește la Torino și este eleva in clasa pregatitoare. Ar trebui sa fie. Nu mai merge…

- Alina Mindricel traiește in Italia de 20 de ani, iar luna viitoare urmeaza sa primeasca și cetațenia. „In doua saptamani, cred ca o sa luam toți virusul cel nou. Sau aproape toți. Nu cred ca scapam”, crede ea. Locuiește in Pinerolo, Piemonte, unde acum nu exista niciun caz confirmat, deși se afla la…

- "Numarul total al persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 17, intre care 16 membri ai aceeasi familii", a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, directorul general pentru preventie al Ministerului Sanatatii, Djamel Fourar, citat de mass-media algeriene.Ancheta epidemiologica a permis…

- Antonia are motive uriașe sa fie o femeie fericita. Are o cariera de succes, dar și trei copii care ii seamana de minune. Maya, fiica de 10 ani ii calca pe urme și deja este o mica vedeta pe Tik Tok.

- Commedia dell’arte inseamna conform traducerii originale comedia artistilor, fiind o forma a teatrului de improvizatie, ale carei origini se gasesc in Italia secolului al XVI-lea, care a ajuns la un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!