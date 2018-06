Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca este 1 iunie, vedetele noastre sunt nostalgice dupa copilarie. Antonia, jurata de la „The four-Cei 4”, și-a petrecut toata copilaria in Statele Unite ale Americii. Cele mai frumoase amintiri ale artistei sunt legate de acest loc. Ea iși amintește cu drag de vacanțele petrecute alaturi de parinții…

- Macanache nu avea dinți in gura cand a devenit cunoscut, obișnuia sa urce baut pe scena și nu avea relații in lumea muzicii care sa-l ajute sa se ridice. Totul parea impotriva lui și pana la un anumit punct, parea neverosimila transformarea dintr-un baiat sarac de cartier intr-o vedeta. “Toate țepele……

- Joi, 19 aprilie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, interpretul de muzica populara Gelu Voicu vine alaturi de fiul sau, Tudor (10 ani). Ocazie pentru simpaticul puști sa dea din casa multe despre celebrul sau tata.

- Kremlinul a denuntat marti ca Statele Unite ale Americii si aliatii lor 'refuza sa priveasca realitatea in fata' in privinta atacului chimic atribuit regimului sirian la Douma, in regiunea Ghouta orientala, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Vedeti pozitia neconstructiva adoptata de cateva…

- Antonia are cele mai frumoase amintiri despre Paște. Jurata ”The Four – Cei 4” se bucura de fiecare data de sarbatori alaturi de cei dragi, iar anul acesta, nu face excepție. Antonia marturisește ca, de sarbatori, cel mai important pentru ea este sa se inconjoare de cei dragi, astfel ca planul e facut…

- Antonia, unul dintre cei patru jurați ”The Four – Cei 4”, marturisește ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu...