Antonia, adevărul despre operația suferită la sâni Antonia s-a operat in mare secret, intervenția chirurgicala avand loc la nivelul sanilor. Daca inițial artista nu a dorit sa vorbeasca despre asta, iata ca aseara a facut prima declarație in acest sens. Antonia, care in aprilie va implini 31 de ani, și-a anulat de curand un concert anunțandu-și publicul ca s-a operat, fara a da insa mai multe detalii. Astfel, artista a iscat o adevarata furtuna de intrebari pe contul sau de Instagram, fanii fiind curioși ce s-a intamplat cu aceasta. Pentru a inlatura toate zvonurile și a face lumina in privința starii sale de sanatate, Antonia a facut prima declarație… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

