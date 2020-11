Stiri pe aceeasi tema

- In programul de guvernare sunt prevazute investitii strategice in domeniul energiei nucleare in parteneriat cu SUA, Franta, Canada in valoare de 9 mld. euro, a declarat, luni, secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase.

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat joi ca aproximativ 5,6 milioane de romani vor beneficia, pana in 2026, in principal, de gaze naturale romanesti, urmare a proiectelor de investitii derulate de Transgaz. Secretarul general al Guvernului a efectuat, alaturi de…

- Romania digitala este pentru Guvern o tinta majora si ne dorim, practic, sa reconstruim increderea in institutiile statului prin digitalizarea si informatizarea administratiei publice, a declarat, marti, la conferinta de lansare a Consiliului National pentru Transformare Digitala (CNTD), Antonel Tanase,…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a participat, duminica, la lansarea oficiala a Concursului international de sculptura pentru realizarea statuii Regelui Mihai care urmeaza sa fie amplasata, anul viitor, la Sinaia, relateaza Agerpres."Ceremonia, organizata in ziua in care se…

- ​Guvernul PNL propune cheltuirea a aproximativ 2,4 miliarde de euro în urmatorii 10 ani pentru digitalizarea serviciilor publice, capitol la care România se afla pe ultimul loc în UE, potrivit unui document de strategie scos în dezbatere publica de Secretariatul General al Guvernului…