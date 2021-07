Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara s-au incheiat alegerile pentru filialele celor 6 sectoare ale Bucureștiului. Antonel Tanase, fost secretar general in Guvernul condus de Ludovic Orban, a caștigat presedintia PNL Sector 3 cu 324 de voturi, fata de cele 151 obtinute de Claudia Benchescu. In acest moment, lupta pentru București…

- Antonel Tanase, fostul secretar general al Guvernului Orban, castiga presedintia PNL Sector 3, cu 325 de voturi, fata de cele 151 de voturi obtinute de Claudia Benchescu. Victoria lui Antonel Tanase reconfirma dominarea echipei Orban in Capitala. In prezent, echipa Orban controleaza sectoarele…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- Deputatul Pavel Popescu a fost reales, marti, presedinte al filialei PNL Sector 4. Pavel Popescu a obtinut 395 de voturi, iar contracandidatul sau, Mihai Belu, 201 voturi. La conferinta de alegeri, desfasurata la sediul central al PNL, au fost prezenti si cei doi contracandidati…

- Monica Anisie a castigat un nou mandat la conducerea Organizatiei PNL Sector 2. In conferinta de alegeri desfasurata luni seara, Monica Anisie a obtinut 248 de voturi, iar contracandidata sa Oana Nicolescu - 173 de voturi. La conferinta de alegeri, desfasurata la Palatul Parlamentului, au fost prezenti…

- Dan Meran a fost ales, vineri, presedinte al Organizatiei PNL Sector 5. La sefia PNL Sector 5 au candidat Dan Meran si Cristian Bacanu, care a fost lider al filialei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la Conferinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Sector…

- Deputatul liberal, despre care se știe ca este un susținator al actualului președinte al PNL, Ludovic Orban a fost ales cu aproape 85% din voturi. Sebastian Burduja a caștigat detașat aceste alegeri in fața contracandidaților sai, Dragoș Preda, care a primit doar 10,3% din voturi și Helena Raicu – 4,2%.…

- Campania interna pentru președinția celui mai important partid politic din momentul din fața scoate la suprafața inca un mit care se spulbera mai repede decat ne-am fi așteptat: 3 președinți ai organizațiilor PNL București distrug mitul omului nou in partidele vechi. Monica Anisie, fost ministru…