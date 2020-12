Antonel TANASE: PNL va reconstrui în continuare România, cu mare atenție spre educație, infrastructură și sănătate! Prezența scazuta la vot a insemnat fie ca oamenii au taxat demagogia, fie ca spaima de virus a fost mai mare decat alegerea legislativului, fie ca cetațenii nu au fost informați corect asupra importanței acestor alegeri.Oricare ar fi motivele, romanii au scapat de Ponta, Tariceanu și alte umpluturi inutile din Parlament.In mod paradoxal, dar deloc surprinzator, aceasta pandemie a scos la suprafața profesioniștii din politica romaneasca. Se pare ca aceste vremuri grele au cernut politicienii responsabili de lipitori și au scos pe tușa irelevanții care atarnau de ani buni de zile prin Parlament,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trendul mașinilor electrice este unul in creștere. Romania, cel puțin in teorie, a aderat la tratatul de reducere a noxelor provocate de autoturismele pe combustie. Specialiștii spun ca este necesara o reglementare clara a legislației. Venind in intampinare, s-a discutat in Parlament despre taxa ecologica…

- Comuna Ciugud a fost premiata, miercuri, 25 noiembrie, pentru proiectele de digitalizare implementate, in cadrul Galei Dezvoltarii Durabile, eveniment național organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei. Din cauza pandemiei, Gala Dezvoltarii Durabile s-a desfașurat…

- Noua generație, reprezentata in lista PSD Argeș pentru Camera Deputaților de ALIN CALINESCU. Alin Calinescu este, in prezent, managerul Centrului Cultural Mioveni. Este licențiat in Artele Spectacolului de Teatru și Conservator și și-a aprofundat studiile academice cu un master in același domeniu. In…

- Romania are nevoie de investitii in sectoare strategice, precum sanatate, educatie si infrastructura, pentru a-si reveni din punct de vedere economic, a afirmat, joi, Ramona Jurubita, presedintele Consiliului Investitorilor Straini (FIC). Ea a participat la conferinta online "The Economist - Europe's…

- Romania are nevoie de investitii in sectoare strategice, precum sanatate, educatie si infrastructura, pentru a-si reveni din punct de vedere economic, a afirmat, joi, Ramona Jurubita, presedintele Consiliului Investitorilor Straini (FIC). Ea a participat la conferinta online "The Economist - Europe's…

- Romania este singura tara din UE care in primul semestru al anului 2020 a crescut investitiile, raportat la perioada echivalenta a anului 2019, a afimat, joi, premierul Ludovic Orban, mentionand ca in urmatoarea perioada vor fi facute investitii importate in infrastructura de sanatate. …

- Prin decizia populista de majorare a punctului de pensie, PSD creeaza o falie uriașa in societate și folosește pensionarii ca masa de manevra in campania electorala. In perioada in care s-a aflat la guvernare, PSD a creat un haos economic, iar principalele victime au fost chiar pensionarii. Astazi,…

- Ciolacu a dat asigurari ca va exista cvorum pentru ca votul pe lege sa se poata desfasura si este optimist in privinta faptului ca actul normativ va trece in forma propusa de social-democrati, cu prevederea cresterii pensiilor cu 40%. "Am vorbit cu mai multi lideri politici din parlament si…