- Alianta USR-PLUS si-a aratat disponibilitatea de a guverna si asteapta "un telefon" de la premierul desemnat, a declarat joi purtatorul de cuvant al Aliantei, Ionut Mosteanu."Ne-am aratat disponibilitatea de a pune umarul la actul de guvernare. Acum, cand suntem intr-un moment greu pentru Romania, suntem…

- Comisia Europeana a constatat, luni, ca operatorul de transport feroviar de marfa CFR Marfa a primit un ajutor de stat incompatibil in valoare de cel putin 570 de milioane euro, din partea Romaniei, prin anularea datoriilor si prin neincasarea unor datorii de la societate, si, in consecinta, a cerut…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, daca PSD va "forta" învestirea Cabinetului si nu se va ajunge la alegeri anticipate, principalul obiectiv al guvernului Orban II sa fie alegerea primarilor în doua tururi de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a facut o declaratie care a provocat reactii dure pe scena publica. Referindu-se la propunerea ca romanii sa poata munci, la cerere, pana la 70 de ani, ea a afirmat ca in societatea din Romania exista o tendinta "sa se munceasca cat mai putin". Potrivit ministrului…

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat pensiile speciale pentru aleșii locali. Punctul de amenda, inghetat la 145 lei Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti seara, un proiect de lege pentru aprobarea unui imprumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) in vederea construirii, intre altele, a doua penitenciare, unul judetul Prahova si altul in judetul Buzau, a anuntat, la Palatul Victoria, seful…

- Premierul Ludovic Orban l-a demis din Guvern pe Anton Pisaroglu, adus la Palatul Victoria de Viorica Dancila in vara acestui an in funcția de consilier onorific pe „relații internaționale”. Pisaroglu a fost prezent alaturi de Viorica Dancila pe tot parcursul campaniei prezidențiale a fostei șefe…

- Guvernul discuta marți, de la ora 15.00, in ședința saptamanala a Executivului, un proiect de lege care modifica legile justiției prin AMANAREA intrarii in vigoare a urmatoarelor prevederi:pensionarea anticipata a magistrațilortrecerea de la completele de 2 judecatori la completele de 3 judecatori…