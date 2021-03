Stiri pe aceeasi tema

- Ed Hornick, editor la publicația Yahoo News, a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-Cov-2. La mai bine de un an de cand a fost internat cu simptome specifice COVID-19, barbatul inca nu a scapat de semenele bolii. Ed Hornick, in varsta de 40 de ani, s-a internat intr-un spital…

- Adi Barar, fondatorul trupei Cargo, a fost confirmat cu COVID-19 si este internat la Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara. Se pare ca artistul se afla in stare critica, dar stabila. Vestea ca Adi Barar, in varsta de 61 de ani, este internat a fost confirmata de colegii sai din trupa Cargo, care…

- Actorul va împlini 85 de ani în curând, pe 27 ianuarie, un lucru foarte important pentru el: „Mai e putin și intram într-o saptamâna mare pentru mine, Florin. În câteva zile împlinesc marele 85. Voi stiți ca n-am…

- Comediantul si realizatorul de televiziune Toni Grecu este internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Toni Grecu a dezmințit zvonurile ca ar fi fost internat la Terapie Intensiva, dar a recunoscut ca s-a confruntat cu o forma…

- Toni Grecu, cunoscutul prezentator și realizator TV, se afla in stare grava la spital la secția de Terapie Intensiva, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19! Potrivit Gandul.ro, sursele medicale spun ca starea sa de sanatate e ingrijoratoare!

- Gabriel Cotabita se afla internat la spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat fiica artistului, Aela. Acesta are o forma usoara, dar are nevoie de supraveghere medicala, avand in vedere ca are si alte probleme medicale, informeaza Spynews.Aela Cotabita, fiica lui Gabriel Cotabița a…

- Un inalt ofițer a reclamat ca un membru al familiei sale, in varsta de 81 de ani, a avut doua rezultate negative la COVID in primele zile de internare și a fost tratat de bronhopneumonie cronica obstructiva. Starea pacientului s-a degradat dupa trei saptamani, la retestarea din 26 decembrie ieșind pozitiv…

- Bogdan Stanoevici se afla in coma. Desi initial a fost confirmat cu COVID-19, actorul a ajuns in stare grava dupa ce a luat alta infectie din spital. Actorul si politicianul Bogdan Stanoevici (62 de ani) este internat la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Pantelimon" din Bucuresti. Depistat…