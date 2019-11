Anton Korobov, noul lider al turneului Superbet Rapid&Blitz

Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Anish Giri este lider in clasamentul turneului de sah rapid dupa primele trei runde, desfasurate miercuri, in cadrul Superbet Rapid&Blitz, etapa a sasea a Grand Chess Tour, care are loc la Stejarii Country Club din Bucuresti.

- Fostul tenisman german Boris Becker, castigator a sase turnee de Grand Slam, dintre care trei la Wimbledon, a jucat marti o partida demonstrativa de sah cu americanul Fabiano Caruana, nr. 2 mondial in clasamentul FIDE, care a marcat deschiderea oficiala a Turneului Superbet Rapid and Blitz de la…

- Boris Becker (51 de ani), fost mare tenismen neamț, e prezent astazi la București, unde face prima mutare pe tabla de șah la evenimentul Superbet Rapid & Blitz Chess, etapa a șasea de la București a celei mai importante competiții de șah din lume. Fostul tenismen și-a facut apariția in complexul Stejarii…

- Elisabeta Lipa, Mihai Covaliu, Marius Urzica si Virgil Stanescu sunt personalitatile lumii sportului din Romania, care, alaturi de fostul tenisman german Boris Becker, vor face prima mutare la partidele programate in cadrul turneului Superbet Rapid&Blitz Chess (6-10 noiembrie), etapa a sasea a circuitului…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, s-a plans pe retelele de socializare de principala problema din Bucuresti, traficul. Partenera lui Dragnea a postat un selfie din masina, fotografie insotita de mesajul „Selfie-ul de blocat in trafic' dimineata'. Imediat prietenii virtuali ai Irinei…

- Ion Țiriac afirma in exclusivitate pentru GSP.ro ca are o oferta de 12 milioane de euro pentru turneul BRD Trophy, competiție care se desfașoara in acest moment in Ungaria. Turneul ATP de la Budapesta se desfașoara pe hard, in aceeași perioada cu cel de la Barcelona, fiind unul pregatitor in vederea…

- Turneul final Euro U19 din 2021 va fi gazduit de Romania in luna iulie și va reuni 8 echipe, urmand sa se dispute un total de 15 partide. Reprezentativa tricolora U19 va fi calificata direct, din postura de gazda. Iata cele 4 stadioane din București, Ploiești și Voluntari care au fost nominalizate de…

- Protestul Diasporei din 10 august 2019 a parut confiscat de protestatarii de serviciu care numai din Diaspora nu sunt, de acei oameni din București care apar in Piața Victoriei de la 0UG 13 incoace.