- "Atletico va fi aproape 100% ultimul meu club in Europa", a declarat Antoine Griezmann, fotbalistul echipei din Madrid, pentru ziarul AS, care l-a desemnat recent jucatorul sezonului 2022-2023 in La Liga, relateaza L'Equipe.Atacantul francez, devenit un mijlocas redutabil, se vede incheindu-si cariera…

- Discursul de adio al lui Adrian Mazilu pentru Gica Hagi. Tanarul jucator va pleca la Brighton, echipa care l-a achiziționat inca din aceasta vara, dar care l-a lasat, imprumut, la campioana Romaniei, pana in iarna. Duelul dintre Farul Constanța și Rapid s-a incheiat cu scorul de 0-0. Dupa acest meci,…

- Justin Kluivert, fiul de 24 de ani al lui Patrick Kluivert, a bifat o performanța extrem de rara in fotbalul european. Atacantul lui Bournemouth a marcat in victoria cu Sheffield United, scor 3-1, și a devenit doar al treilea jucator care marcheaza in toate campionatele din Big 5, dupa Florin Raducioiu…

- Antoine Griezmann (32 de ani), autorul unui gol și al unui assist duminica seara in victoria cu Villarreal (3-1), l-a egalat pe locul 2 in topul golgheterilor all-time ai lui Atletico pe Adrian Escudero (169 de reușite) și se aproprie de recordul istoric deținut de Luis Aragones (173)! Atletico a intors…

- Mircea Lucescu a facut un anunt de ultima ora despre viitorul sau dupa ce a spus ca se retrage din fotbal. Lucescu si-a dat demisia de la Dinamo Kiev si a lasat sa se inteleaga ca se retrage definitiv din fotbal. Mircea Lucescu a revenit cu noi precizari si a spus ca nu concepe ca […] The post Mircea…

- Ianis Hagi a oferit un assist in Atletico – Alaves, scor 2-1. Manchester United – Manchester City, meciul zilei in Europa, a fost in format live text, pe AS.ro. In Premier League s-a mai disputat si meciul dintre Liverpool si Nottingham Forest, castigat fara emotii de echipa lui Jurgen Klopp. PSG s-a…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-0, formatia Celta Vigo, prin tripla marcata de Antoine Griezmann, informeaza news.ro.Pe stadionul Balaidos, in etapa a zecea din La Liga, Atletico Madrid a avut in francezul Antoine Griezmann un „one man show” care le-a adus „plapumarilor”…

- Attila Hadnagy a facut un anunt despre viitorul lui Liviu Ciobotariu la Sepsi. Directorul executiv al clubului covasnean a spus ca nu se pune problema ca Liviu Ciobotariu sa plece de la echipa, daca daca va pierde si urmatorul meci cu Universitatea Cluj. Attila Hadnagy a pus tunurile, in schimb, pe…