- Prim-ministrul din Antigua si Barbuda, unul din cele 56 de state aflate sub coroana britanica și foste teritorii ale imperiului, a declarat ca va cere convocarea unui referendum pentru ca tara sa devina republica in termen de trei ani, dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, relateaza The Guardian,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 9 septembrie, „un mesaj de condoleanțe Majestații Sale Regele Charles al III-lea”, dupa „trecerea in eternitate” a Reginei Angliei, produsa joi, 8 septembrie.„In numele poporului roman și al meu personal, doresc sa transmit Majestații Voastre,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul țarii noastre, Natalia Gavrilița, au venit cu mesaje de condoleanțe in urma decesului Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- “Majestatea Sa Margareta a Romaniei și Alteța Sa Regala Principele Consort, alaturi de intreaga Familie Regala, au aflat cu mare durere vestea trecerii la cele veșnice a Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”, anunța

- Casa Regala a anunțat oficial in aceasta dupa-amiaza decesul Reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Prințesa Elizabeth Alexandra Mary s-a nascut la Londra, la 21 aprilie 1926, transmite Știri.md. La acea vreme, nimeni nu se aștepta ca ea sa devina regina, deoarece…