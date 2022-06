Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a pus ”tunurile” pe cripto-milionari: 63 de romani nu au declarat venituri de aproape 50 de milioane de euro, din tranzacții Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au verificat veniturile obtinute in perioada 2016-2021 din tranzactionarea criptomonedelor prin intermediul…

- Coaliția guvernamentala a definitivat, joi, proiectul de modificare a Legii offshore. In noua formula, companiile vor imparți veniturile cu statul in proporție 40-60% (36-64%, dupa aplicarea taxelor), impozitul suplimentar ramane, dar prețul de la care se aplica este actualizat. In plus,investitorii…