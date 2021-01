Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…

- Obiectivul presedintelui ales al SUA, Joe Biden, de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19 in primele 100 de zile ale mandatului sau la Casa Alba este "in mod sigur posibil”, susține Anyony Fauci, unul dintre experții americani in sanatate publica și directorul Institutului…

- Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”, transmite…

- Imunologul american Anthony Fauci s-a vaccinat, marți, impotriva noului coronavirus. Momentul a fost transmis in direct de televiziunile americane, in cadrul unei campanii de crestere a increderii publicului in vaccin, potrivit CNN.„Este un gest simbolic pentru restul țarii, pentru a arata ca sunt extrem…

- Dr. Anthony Fauci a devenit, fara indoiala, una dintre cele mai recunoscute fețe ale anului 2020 in SUA. Și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase poate inspira, de asemenea, o noua generație de medici aspiranți, afirma CNN, relatand despre recordul de candidați din acest an.…

- Pretul petrolului Brent a inchis in urcare cu 1,21 dolari, respectiv cu 2,9%, la 43,61 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a crescut cu 1,07%, sau cu 2,7%, la 41,36 dolari pe baril Ambele contracte au crescut luni cu 8%, inregistrand cel mai…

- "Este posibil sa avem doze pe care sa le putem oferi oamenilor pana la sfarșitul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie. Probabil pana in decembrie", a spus dr. Anthny Fauci, la CNN, el subliniind ca rezultatele testelor vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech sunt "extraordinare". Totodata,…

- Medicul imunolog Anthony Fauci, directorul Institutului pentru Alergii si Boli Infectioase al SUA si unul din expertii de top mondiali in privinta pandemiei de COVID-19 l-a criticat deschis si in termeni duri pe presedintele american Donald Trump pentru modul in care acesta gestioneaza criza pandemiei…