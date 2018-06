Stiri pe aceeasi tema

- Episodul dedicat calatoriei in Romania in seria „No Reservations” si scandalul care a urmat i-au adus lui Anthony Bourdain, care s-a sinucis vineri, una dintre cele mai nefericite experiente din cariera. Mai bine de 1.200 de comentarii au incins in acel moment blogul realizatorului de la Travel Channel,…

- Episodul dedicat calatoriei in Romania de Anthony Bourdain in seria "No Reservations" si scandalul care a urmat i-au adus realizatorului TV, care a decedat vineri, una dintre cele mai nefericite experiente din cariera.

- Devenit cunoscut datorita cartii din 2010, "Medium Raw", Bourdain a ajuns cu adevarat o celebritate prin seria No Reservations, difuzata de Travel Channel intre 2005 si 2012. Pentru cele 142 de episoade, a vizitat cateva zeci de tari si aproape toate statele SUA, pentru a relata despre bucataria si…

- Anthony Bourdain, unul dintre cei mai sclipitori chefi si scriitori, s-a sinucis la 61 de ani. In urma lui raman emisiunile si povestile geniale, dar si un episod care nu face cinste Romaniei. In 2008, Bourdain ne-a vizitat tara pentru a filma o editie a celebrei sale serii TV „No Reservations“, insa…

- Anthony Bourdain, bucatar și vedeta TV, a fost gasit mort in camera sa de hotel, in Alsacia, banuiala fiind ca s-a sinucis. Bourdain avea 61 de ani și este cunoscut mai ales pentru seria No Reservations in care a vizitat cateva zeci de țari și a prezentat mancaruri tradiționale din acestea. Bourdain…

- Episodul dedicat calatoriei in Romania de Anthony Bourdain in seria "No Reservations" si scandalul care a urmat i-au adus realizatorului TV, care a decedat vineri, una dintre cele mai nefericite experiente din cariera.

- Anthony Bourdain, cel mai cunoscut bucatar chef din lume, a ales sa-și ia viața. Acesta s-a sinucis la varsta de 61 de ani. Vestea cumplita a morții sale a fost data de un apropiat al sau, iar CNN a confirmat-o printr-un mesaj de condoleanțe: “Ne va lipsi mult. Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta…

- Pe șoselele din Romania, inconștiența este la ea acasa. Campionul week-endului este șoferul unui Volkswagen Passat care și-a lasat pasagerul din dreapta sa sa controleze automobilul. In multe dintre cazuri, tinerețea atrage cu sine și inconștiența. Conducatorul auto al unui VW Passat a fost filmat deunazi…