- Ante Roguljic, 27 de ani, urmeaza sa fie anunțat maine, miercuri, la U Cluj, daca „Șepcile roșii” ajung la consens cu mijlocașul ofensiv croat, afirma sursele GSP. Fotbalistul care este in proprietatea Universitații Craiova n-a vrut sa mearga la Dinamo. Ante Roguljic, 27 de ani, nu mai este pe lista…

- Pus pe liber de Universitatea Craiova, fundașul Florin Borța (24 de ani) a fost propus la Dinamo. „Cainii” inca nu au luat o decizie. Formația lui Ivaylo Petev a anunțat azi ca fundașul dreapta și-a reziliat contractul cu oltenii, de comun acord. Iar potrivit informațiilor GSP.ro, le-a fost propus scouterilor…

- Universitatea Craiova l-a propus pe Alexandru Ișfan la mai multe cluburi din Superliga, imprumut pana-n vara, dar nu-l vrea nimeni. Dupa U Cluj l-au mai refuzat Petrolul și Hermannstadt. Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, a decis ca ar fi bine ca Alexandru Ișfan sa fie imprumutat pana in…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova nu au gasit inca mijlocasul ofensiv dorit. Astfel au decis sa-l readuca pe Alex Cimpanu, de la U Cluj. Acesta a fost imprumutat de gruparea alb-albastra in vara anului trecut, pe motiv ca erau prea multi concurenti pe acel post. Acum, prin plecarea lui Ante Roguljic,…

- Ante Roguljic (27 de ani), mijlocaș ofensiv pus pe liber de Universitatea Craiova, ar putea ajunge la Dinamo, echipa in cautare de fotbaliști creativi, mai ales ca formația alb-roșie este antrenata de un conațional de-ai lui Roguljic, Zeljko Kopic. Ivaylo Petev a inceput „curațenia de iarna” la CSU…

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul Universitații Craiova, nu a fost complet mulțumit dupa victoria cu CFR Cluj, scor 1-0. Bulgarul are 3 victorii in primele 3 meciuri pe banca Universitații. Antrenorul anunța ca vrea sa mai imbunatațeasca doua aspecte la echipa lui, jocul in aparare și condiția fizica…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu are emoții in lupta la titlu din SuperLiga. Crede ca echipa lui va deveni campioana, lucrur pe care nu l-a mai reușit din 2015. FCSB e lider in campionat, cu 5 puncte peste CFR Cluj, echipa de pe locul 2. Roș-albaștrii au profitat de pasul greșit facut de ardeleni,…

- CS Universitatea Craiova a invins-o cu 1-0 pe Dinamo, in runda cu numarul 16 din Superliga. Cei mai buni fotbaliști de pe teren au fost din tabara gazdelor, Laurențiu Popescu (26 de ani) și Marian Danciu (21 de ani), marcatorul unicul gol. Ambii au primit nota 7 din partea GSP. Fara sa straluceasca,…