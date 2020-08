Antarctica, singurul continent fără coronavirus Antarctica este singurul continent pe care noul coronavirus nu a ajuns, iar cercetatorii care se pregatesc sa porneasca spre bazele de cercetare de pe continentul austral doresc sa se asigure ca nu vor duce cu ei acest virus. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Antarctica este singurul continent pe care noul coronavirus nu a ajuns, iar cercetatorii care se pregatesc sa porneasca spre bazele de cercetare de pe continentul austral doresc sa se asigure ca nu vor duce cu ei acest virus, transmite joi DPA, preluata de Agerpres.

