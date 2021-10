Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Președintele PNL insista pe ideea ca USR ar trebui sa faca o majoritate cu AUR și PSD, insa discuțiiel vor continua, in condițiile in care Dacian Cioloș dorește refacerea…

- Desemnarea lui Dacian Ciolos de a forma un guvern a starnit pe de o parte o surpriza de mari proportii, iar pe de alta parte un val de ironii si bascalie. USR este un partid cu un numar mare de parlamentari cand este vorba sa se asocieze la guvernare sau la o motiune de cenzura, dar cu un numar mic…

- De luni, incep consultarile la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, dupa moțiunea de cenzura inițiata de PSD și trecuta de USR. Negocierile se arata fara speranța, in condițiile in care PSD a daramat guvernul doar sa-și faca imagine și nu vrea sa guverneze in criza, PNL nu renunța, evident,…

- Premierul demis Florin Cîțu promite plafonarea prețurilor la energie, însa acest lucru se va face dupa ce un nou Guvern va fi învestit de Parlament. „Am vazut evoluția prețurilor în ultima perioada și am luat decizia ca PNL și Guvernul sa susțina plafonarea prețurilor…

- Președintele Klaus Iohannic a facut declarații dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura: Trist, dar adevarat. Cuvantul care caracterizeaza cel mai bine Romania de azi e ”criza”. Suntem in plina pandemie, valul 4 ne-a lovit rau, suntem intr-o criza a prețului la energie, o criza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca prin decizia Guvernului, de eliminare a testarii din certificatul verde, PNL scoate Romania din Europa civilizata, unde testul ramane o soluție unanim acceptata pentru ca viața economico-socialla sa continue. Cioacu a scris, luni, pe Facebook ca „in Romania…

- „Cine seamana vant culege furtuna.Am vazut o decizie ca daca USR PLUS voteaza moțiunea nu va mai fi partener de guvernare. O prostie mai mare nu putea sa existe.Aveam o coaliție care asigura o majoritate confortabila care daca era stabila nu ajungeam in situație de criza. O criza declanșata de Cițu…

- La cateva zile de la incheierea Congresului PNL și de la caștigarea, de catre Florin Cițu, actualul premier pe care USR PLUS l-ar vrea plecat de la Palatul Victoria, a scaunului de lider al liberalilor, se discuta intens in spațiul public despre cele doua moțiuni depuse la Parlament la adresa Guvernului.…