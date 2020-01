Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cele 180 de oi salvate de pe nava scufundata in portul Midia, au fost tranferate la un adapost din localitatea Burias, judetul Ilfov, apartinand asociatiei "ARCA ndash; ANIMAL RESCUE AND CARE", asociatie care le a preluat in custodie.Presedintele Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Ministerul Agriculturii nu avea aici nicio atributie in cazul incidentului din portul Midia, iar presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) imediat dupa ce a fost numit a fost chiar pe vapor, a declarat vineri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca, pana acum, un numar de 228 de oi din cele 14.600 au fost salvate de pe nava scufundata in portul Midia, iar autoritatile continua operatiunile de salvare, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.…

- Masurile care au fost deja intreprinse și vor continua pana la finalizarea operațiunilor de salvare sunt acțiunea de tranchilizare a animalelor agitate din interiorul navei, pentru a fi evacuate și cea de adapostire și stabilizare a animalelor salvate, se arata intr-un comunicat, potrivit Mediafax.Acestea…

- Cad primele capete in scandalul oilor lasate sa moara in portul Midia. Șeful Autoritații Naționale Sanitar Veterinare a fost inlocuit din funcție. Intre timp, la Constanța continua operațiunile de salvare.