- ADN-ul virusului pestei porcine africane e prezent in unele insecte care se hranesc cu sangele porcilor, potrivit unui studiu realizat de ANSVSA și Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala in colaborare cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca.

- “In data de 1 aprilie 2021 sunt active un numar de 409 focare PPA (n.r.- pesta porcina africana), din care 7 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A (n.r- exploatatie detinuta de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau…

- Eradicarea pestei porcine africane și creșterea porcilor fac obictul unui act normativ special, aflat acum in dezbatere publica, menit sa reglementeze un domeniu care inregistreaza un deficit de 600 de milioane de euro/an, in condițiile in care Romania produce un sfert din carnea de porc consumata.…

- Un proiect de lege a fost pus, recent, in dezbatere publica, pe portalul ANSVSA Vizeaza modul de crestere a porcilor, atat de crescatorii avizati, cat si de gospodari Regulile sunt modificate in contextual existentei si raspandirii in Romania a pestei porcine africane Autoritatea Nationala Sanitara…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).a anunțat faptul ca Romania inregistreaza 413 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 37 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate un numar…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor condamna inca o data continuarea actiunilor de inducere in eroare a consumatorilor. “Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unui spot publicitar prin care se solicita Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) reitereaza faptul ca, la aceasta data, nu exista dovezi stiintifice privind prezenta si supravietuirea pe alimente a virusului responsabil de COVID-19, astfel incat sa fie posibila infectarea oamenilor.…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba cumpara echipamente de laborator in valoare de 420.000 de lei, pentru diagnostic in pesta porcina africana. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a lansat luni, 15 februarie, in Sistemul Electronic…