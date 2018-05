Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2018 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 58.713 de imobile, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti, iar cele mai putine in judetul Gorj, potrivit datelor comunicate joi de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Numarul…

- Hidrologii au emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pe rauri din 27 de bazine hidrografice, valabile pana luni la miezul noptii, informeaza AGERPRES . Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), bazinele hidrologice afectate de scurgeri…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 26.555 locuri de munca, în data de 15 martie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Siviu,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Lucrarile inscrise la Concursul Interjudețean de Marțișoare „Firul alb si firul rosu – Intre traditie si inovatie”, inițiat de maistrul instructor Lenuța Panaete, de la Cercul de Arta Textila din cadrul Clubului Copiilor Panciu, au fost jurizate la inceputul acestei saptamani. Evenimentul, aflat la…

- In ciuda faimei capatate, prin prisma cazurilor violului de la Valeni sau a altor infractiuni spectaculoase, judetul Vaslui nu este cel mai periculos din Moldova. cest titlu dezonorant este atribuit judetului Bacau intr-un clasament realizat de Ministerul Public care are in vedere rata infractionalitatii…

- Oamenii legii efectueaza astazi peste 100 de percheziții domiciliare in Argeș și alte 15 județe, precum și in Capitala, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii aradeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații…

- Contrat predictiilor specialistilor, romanii cumpara apartamente si la inceput de 2019. Clujul, in topul tranzactiilor Peste 39.000 de imobile au fost vandute la nivelul intregii tari, in luna ianuarie 2018, cu 16.315 mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Agentiei Nationale…