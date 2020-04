Ansamblul rezidential Royal Town a inceput constructia a 3 noi blocuri in Iasi. 400 de apartamente disponibile pana la final de 2021 Royal Town, complex rezidential de lux situat in cartierul Copou, Iasi, a primit autorizatia de constructie pentru inca trei blocuri. Astfel, ansamblul va ajunge la un total de 7 blocuri pana la finalul anului 2021 si la peste 1.000 apartamente.



Ansamblul rezidential Royal Town din Iasi continua extinderea si a inceput constructia a inca trei blocuri, fiecare cu cate 11 niveluri. Acestea vor fi predate la finalul anului 2021.



In paralel, complexul are in desfasurare lucrarile pentru cel de-al patrulea bloc, care va fi predat la finele anului 2020 si va avea 220 apartamente… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Royal Town, complex rezidential de lux situat in Iasi, a primit autorizatia de constructie pentru inca trei blocuri, investitie de peste 15 milioane euro, astfel, ansamblul va ajunge la un total de sapte blocuri pana la finalul anului 2021 si la peste 1.000 apartamente, potrivit news.ro."Ansamblul…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a ajuns sa locuiasca in chirie și sa conduca o mașina second-hand dupa ce a pierdut averea de zeci de milioane de euro, scrie Cancan. Primele probleme ale milionarului au aparut in 2012, cand nu a mai reușit sa achite ratele pentru un credit de 5,5 milioane de euro,…

- Mai multe persoane din Iasi care au fost descoperite in ultima perioada cu permise de conducere falsificate au precizat ca au facut rost de ele de la persoane necunoscute, din Republica Moldova. Pretul e de cateva sute de euro.

- In plina pandemie de Coronavirus, multe dintre companiile din țara s-au vazut nevoite sa se reprofileze. Astfel, Sepia Print, de exemplu, specializata in producție publicitara, s-a apucat de produs viziere și paravane și nu s-a oprit aici! Impreuna cu medicii de la ATI și UPU Bistrița au dezvoltat un…

- Primaria Targu Jiu a predat ieri amplasamentul din zona Narciselor pentru construirea a opt blocuri de locuinte prin Programul ANL. In prezenta proiectantilor de la Iasi si a reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Locuinte, reprezentantii municip...

- Any Mary Barbalata este din Suceava și este de trei ani de zile model al Agenției First Models din Iași. Fata studiaza la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava și este, in același timp, unul dintre cele mai apreciate modele pentru trasaturile angelice pe care le are. Cariera Aney Mary a inceput…

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania a ajuns in prima luna a anului la 1.346 de euro/mp. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro (IMO), aceasta valoare este cu aproape 10% peste nivelul inregistrat la inceputul lui 2019.

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat de jurnaliști care a fost, din punctul sau de vedere, miza condamnarii sale in dosarul angajarilor ilegale.La ieșirea din sala de judecata, intrebat de jurnaliști ce a vrut sa spuna in legatura acest preț, Dragnea a spus: „Prețul era Romania!”.…