Ansamblul rezidențial Azimut Copou oferă oferă posibilitatea business-urilor locale de a se dezvolta în cea mai frumoasă zonă a Iașului Dorești sa-ți dezchizi un magazin sau o clinica medicala dar inca nu te-ai decis in ce zona? Complexul Azimut Copou Iași este cea mai buna soluție pentru tine. Amplasat in cea mai frumoasa și liniștita zona din Iași, Ansamblul rezidențial Azimut Copou ofera spații comerciale cu o suprafața totala la parter de 969 metri patrați și la primul etaj – 887.30 metri patrați. Suprafața minima, care poate fi cumparata este de 100 metri patrați. Spațiile comerciale Azimut Copou dispun de finisaje de calitate; pereți și tavan alb; atat pardoseala, cat și baile vor fi placate cu marmura; sistem de aprovizionare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean face o lista cu zece lucruri pe care sa le aduca Moș Craciun municipiului Cluj-Napoca. Intre acestea se numara: concurs internațional de soluții pentru locuințe sociale, impozit 5.000 % pentru spațiile comerciale neocupate

- Amplasat in una dintre cele mai exclusiviste zone ale Iașului, Ansamblul rezidențial Azimut Copou ofera clienților sai apartamente cu doua sau trei camere, compartimentate perfect in funcție de nevoile fiecarei familii. Despre proiectul rezidențial Azimut Copou și ce avantaje pot avea cei care iși vor…

- Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale din Romania, se extinde cu un nou magazin de tip cash&carry, de 9.200 mp Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale din Romania, a dat in folosinta un nou pavilion comercial cu o suprafata de 9.200 de metri patrati.…

- Numarul cazinourilor online din țara noastra este intr-o continua creștere. Peste 20 sunt licențiate de Oficiul Național de Jocuri de Noroc (ONJN), iar oamenii au posibilitatea sa joace la ele in condiții de securitate deplina. Cum fac aceste cazinouri sa atraga clienți, in condițiile in care competiția…

- E bataie de joc la nivel național, la doar cateva zile dupa ce autoritațile au decis sa inchida piețele din spațiu inchis, dar sa permita funcționarea supermarketurilor, in aceleași condiții. Prețurile la legume proaspete au explodat, crescand in unele locuri și cu peste 50%. Daca zilele trecute un…

- Judetul Sibiu se apropie de pragul de trei infectari la mia de locuitori, rata care ar trimite judetul in scenariul rosu, iar autoritatile din Sibiu se pregatesc pentru targul de Craciun, programat in perioada 13 noiembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, conform publicatiei locale Tribuna.Primaria Sibiu a inceput…

- ​NASA a publicat primele imagini cu secundele în care sonda Osiris - Rex a atins pentru scurt timp suprafața asteroidului Bennu aflat la peste 300 de milioane km de Terra. Nu se știe înca daca s-a reușit colectarea cu succes a mostrelor de roca și praf, dar cel mai bun scenariu ar fi sa…

- Nu e la indemana oricui, dar sunt destule persoane care se pricep la asta. In plus, chiar daca ești printre cele care inca nu se pricepe, internetul din ziua de azi ofera tutoriale și lecții video care te vor ajuta sa dezvolți un nou hobby sau, de ce nu, o noua meserie. Are dublu rol, pentru ca are…