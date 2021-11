Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) anunța ca in Romania au avut loc doua seisme in ultimele ore. In ziua de 14 octombrie, la ora 03:40:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea…

- Nume de rasunet ale folclorului din Banat și de dincolo de Prut. Cantece auzite și știute de mii sau milioane de oameni. Orchestre ale caror nume sunt sinonime cu performanța muzicala. Folclor autentic, dansuri spectaculoase, datini migalos restaurate. Un eveniment de anvergura, intr-un spațiu sigur.…

- Oana Roman a fost injurata și jignita de milionarul Dan Nicorescu. Scena a avut loc intr-o benzinarie din Capitala, iar vedeta a filmat intregul moment. Recent, fiica lui Petre Roman a trecut printr-o situație care a lasat-o fara cuvinte. Oana Roman a fost injurata și jignita intr-o benzinarie din București…

- Romania ocupa locul 6 in lume intr-un clasament al tarilor cu cel mai rapid internet fix, cu o medie de 217 mbps, top condus de Singapore (262 mbps), urmata de Hong Kong, Monaco, Elvetia si Thailanda, potrivit unei analize publicata de Visualcapitalist.com. Datele au la baza rezultatele din luna august…

- In acest moment, in spitalele din Romania au ramas doar zece paturi disponibile destinate bolnavilor cu Covid-19. Acestea se afla in unitati spitalicesti din judetele: Vrancea – 6; Sibiu – 3; Ialomita – 1. La nivel național sunt libere zece paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decat…

- Patru artiști, originari din Republica Moldova, au facut Show la unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Craiova, Romania. La festivalul „The Artist Awards”, care a fost la III-a ediție.

- Universitatea de Vest Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design a vernisat, in acest sfarșit de saptamana, o expoziție – eveniment, „Ricorrenze / Recurențe / Recurrences”. Aceasta este organizata in spațiul oferit de Institutul Cultural Roman, Accademia di Romania din Roma. Proiectul este realizat…

- Actorul Robert Powell cunoscut mai ales pentru rolul jucat in celebrul film „Iisus din Nazareth” va juca vineri, la Sala Thalia, in deschiderea Festivalului Enescu din Sibiu, arata Mediafax. Potrivit organizatorilor festivalului, o premiera a acestei ediții este prezența la Sibiu a lui Robert…