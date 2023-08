Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Buzau incepe acest sezon cu Andrei Prepelița pe banca și cu o echipa schimbata aproape in totalitate. 5 jucatori a mai gasit Prepelița la formația pe care a preluat-o in aceasta vara! „Am incercat sa aduc jucatori pe care ii cunosc, cu care am lucrat, tocmai pentru a-mi fi mai ușor, ei cunoscandu-ma…

- Turiștii și sucevenii care ajung in comuna Cornu Luncii au o noua locație in care pot sa deguste delicioasele produse tradiționale din aceasta zona a județului. Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, spune ca „La Baciul Norocel” este o stana model, frumoasa, curata și bine ingrijita. „Toate produsele…

- Festivalul – Concurs Național de Folclor „Mioveni” 2023, Ediția a IV-a In perioada 11-13 august 2023, pe scena din centrul civic al orașului Mioveni se vor intrece pentru a obține Trofeul Festivalului, cele 8 ansambluri ramase in concurs in urma preselecției. Rand pe rand, va vom face cunoștința cu…

- In timp ce sarbatorea rezultatul obținut in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, locul 2, Lando Norris (23 de ani) a rupt trofeul de caștigator pe care-l primise Max Verstappen. In aceasta dupa-amiaza, pe Hungaroring, Max Verstappen a obținut a șaptea victorie consecutiva a sezonului, a 44-a a carierei.…

- Romania a caștigat duelul cu Portugalia de la Pitești Arena, adjudecandu-și locul al treilea la Campionatul European U19. Echipa naționala de handbal feminin de tineret a Romaniei a urcat astfel pe podium dupa 16 ani la un Campionat European. Romania a gazduit un Campionat European dupa o pauza de 23…

- Divizionara secunda CSM Slatina a mai perfectat un transfer. Oficialii gruparii de pe malul Oltului au anuntat cooptarea lui Mihai Ion, un atacant de 25 de ani. Acesta a evoluat ultima data la SR Brasov, pentru care a inscris in stagiunea trecuta 11 goluri, fiind golgheterul echipei. In cariera sa,…

- V.S. Evoluție de excepție a echipei de fotbal a Tineretului Social Democrat Prahova, la etapa regionala Sud-Muntenia a Campionatului de fotbal TSD, organizata pe 1 iulie la Mioveni, in județul Argeș! Prahovenii au reușit rezultate extraordinare: TSD Prahova/Ploiești – TSD Ialomița 5-0; TSD Prahova/Ploiești…

- FC Arges a anuntat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu Alexandru Pelici pentru postul de antrenor principal al gruparii din Trivale.Ultima oara, Alexandru Pelici a fost selectionerul reprezentativei U19 a Romaniei. Inainte de experienta ca selectioner, el a stat pe banca echipei CS Mioveni, cu care…