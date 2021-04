Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Folcloric Național Transilvania in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș organizeaza doua concerte de pricesne și muzica religioasa, susținut de artiștii ansamblului și invitații acestora. Pentru maramureșeni, Paștele reprezinta cel mai important praznic creștin de peste an. Iar in…

- Deputatul PSD de Suceava, Vlad Popescu Piedone, constata ca in ultimele zile, in spațiul public se discuta doar despre divergențele dintre premierul Florin Cițu și ministrul demis al Sanatații, Vlad Voiculescu și ca toți au uitat de ceea ce conteaza cu adevarat: de cetațenii acestei țari. ”Romanii s-au…

- UPDATE – IPJ Maramureș: ”In urma cercetarilor efectuate la fața locului polițiștii au stabilit faptul ca in jurul orei 16.15, in timp ce se afla in locuința, minorul s-ar fi autoaccidentat prin electrocutare de la un prelungitor care era conectat la instalația electrica improvizata din locuința. Polițiștii…

- Joi, 11 martie, polițiștii maramureșeni au identificat in trafic trei barbați care au comis infracțiuni la regimul rutier. In Borșa, polițiștii au identificat in trafic un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 39 ani, ocazie cu care au constatat ca acesta nu deține permis de conducere…

- In ultimele patru zile, rata de infectare in municipiul Baia Mare a scazut constant, astfel ca am putea spune ca semne bune Martie are. De la un indice de 5.61 inregistrat in 28 februarie, iata ca in 4 martie am coborat la 5.23. Din calculele ZiarMM, daca trendul se va menține descendent, in primele…

- Azi-noapte, 9 spre 10 februarie, ora 23.50, polițiștii din Tauții Magherauș, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe D.N.1C, au procedat la urmarirea in trafic a unui autoturism care circula pe sensul de mers Baia Mare – Seini. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele luminoase și acustice…

- In cursul saptamanii trecute, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un tanar a fost agresat fizic in zona Craica. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat victima, ca fiind un tanar de 24 de ani din municipiu, care in urma agresiunii a fost transportat…

- Sambata, 30 ianuarie, in jurul orelor 21.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Piața Revoluției la intersecție cu strada Culturii. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune. Unul dintre autoturismele implicate…