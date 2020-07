Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele reglementate la energie electrica vor scadea in medie cu 1,89% in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020, urmand ca piata sa fie complet liberalizata de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) remis, luni, AGERPRES. Decizia a fost…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților a votat, miercuri, numirile facute de partide la șefia Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și Consiliului Legislativ. Sinecurile repartizate sunt extrem de banoase. In cazul șefului ASF,…

- Parlamentul a aprobat, miercuri, numirea lui Mircea Man in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.De asemenea, parlamentarii au aprobat si numirea lui Marian Neacsu si Valeriu Steriu ca membri in Comitetul de reglementare al ANRE, potrivit agerpres.ro.…

- Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2019, Guvernul Romaniei a aprobat Programul multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor. Beneficiarii Programului…

- ​Piața gazelor naturale se va liberaliza începând cu data de 1 iulie 2020, ceea ce înseamna ca pâna atunci pot fi încheiate noi contracte, la alegere. Pe pagina Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) exista un comparator oferte-tip de furnizare…

- Piața gazelor naturale se va liberaliza incepand cu data de 1 iulie 2020 si, prin urmare, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), acestea urmand a se forma liber pe piata,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) se apropie de finalul termenului (30 aprilie) pâna la care trebuia sa recalculeze rata reglementata a rentabilitații (RRR)pentru distribuitorii de energie electrica și gaze naturale. Acum, pe ultima suta de metri, a venit…

- ​Un proiect de ordin al Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care vizeaza racordarea la sistemul de transport al gazelor, o afaceri de sute de milioane de lei anual, ar putea fi aprobat joi în Comitetul de Reglementare, potrivit informațiilor HotNews.ro. Pe…