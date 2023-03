Stiri pe aceeasi tema

- Enel a inceput emiterea facturilor. Compania asigura clienții care nu le-au primit ca va ajunge in perioada urmatoare Enel a inceput emiterea facturilor. Compania asigura clienții care nu le-au primit ca va ajunge in perioada urmatoare Enel Romania a facut un anunț, prin intermediul paginii de socializare,…

- Al doilea furnizor de pe piața de energie electrica și-a notificat clienții casnici ca va intarzia emiterea facturilor pentru ca va optimiza sistemul informatic. Acesta anunț vine dupa cel de zilele trecute facut de Enel Energie Muntenia. ”Lucram la optimizarea sistemului informatic de facturare in…

- Hidroelectrica a reusit sa atraga un mare numar de clienti pe piata de energie, pentru care nu era pregatita din punct de vedere logistic. Astfel, s-a ajuns la intarzieri de un an la emiterea facturilor. Hidroelectrica are cel mai bun pret al energiei pentru casnici (25 de bani/kWh pret al energiei…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat modificari consistente la regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protectie, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. Modificarile…

- Potrivit anunțului se estimeaza ca activitatea de contractare online va fi reluata incepand din 6 ianuarie 2023:”Stimați parteneri,Va informam ca incepand cu data de 31.12.2022 facilitatea de incheiere a contractelor prin intermediul portalului nostru va fi indisponibila temporar. Suntem nevoiți sa…

- Hidroelectrica a reușit sa atraga un mare numar de clienți de pe piața de energie, situație care a condus la blocarea unei parți importante a activitații birocratice. Drept pentru care compania s-a vazut nevoita sa opreasca procesul de facturare. Intr-un comunicat, Hidroelectrica anunța ca va reincepe…

- Companiile pot oferi angajaților prime de Craciun cu o valoare de pana la 300 de lei fara ca suma sa fie impozitata. Primele, sub forma unor sume de bani sau in produse și tichete cadou, care sunt oferite angajaților inainte de Craciun nu se impoziteaza in limita a 300 de lei. Masura se aplica incepand…