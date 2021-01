Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat miercuri ca infiinteaza un call-center dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale, avand in vedere liberalizarea pietei de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021. In…

