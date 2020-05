Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele zile vin cu temperaturi scazute in intreaga tara, valorile fiind chiar mai mici decat normalul acestei perioade. De asemenea, nu scapam de averse si descarcari electrice. Meteorologii anunta pentru marti maxime de 20 de grade in Moldova, Transilvania si Banat, 18 in Crisana, 16 grade in…

- Kaufland anunța extinderea serviciului de livrare la domiciliu prin Glovo in 11 orașe noi și ajunge la o rețea de 25 de județe din țara, din dorința de a aduce cumparaturile rapid și in siguranța direct la clienți acasa, in special in aceasta perioada. Odata cu extinderea, in aceste orașe devine disponibil…

- Platforma EuCeMananc devine Tazz by eMAG si extinde livrarea intr-o ora cu produse alimentare si pentru casa. Tazz by eMAG este disponibil in Bucuresti, Timisoara, Cluj- Napoca, Iasi, Brasov, Constanta, Arad, Oradea, Baia Mare, Ploiesti, Sibiu, Deva, Braila, Galati, Alba Iulia, Craiova, Pitesti,…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o ampla campanie de voluntariat, pentru a facilita accesul la cumparaturi, dar si pentru alte actiuni logistice pentru ajutorarea varstnicilor singuri. Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta a Romaniei transmis miercuri, toti…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor in varsta sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, compania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor. Kaufland Romania va asigura livrarea gratuita, cu plata…

- In perioada 5-13 martie 2020, Alexandru Potcoava va susține un turneu de promovare dedicat romanului Viața și intoarcerea unui Hallehttps://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/6868, aparut de curind in colecția „Ego. Proza” a Editurii Polirom, disponibil și in format digital. Astfel, autorul iși…

- P3 Logistic Parks (“P3”) a semnat prelungirea contractului de inchiriere cu Gebruder Weiss Romania pentru 22.400 metri patrați de spații logistice și de birouri in parcul P3 Bucharest A1. Sinziana Pardhan, Managing Director P3 in Romania, spune: “Gebruder Weiss este chiriaș al parcului P3 Bucharest…