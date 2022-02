ANRE a amînat din nou ședința de revizuire a tarifelor la energia electrică Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a aminat din nou ședința la care urma sa fie revizuite tarifele la energia electrica, de data aceasta pina pe 25 februarie. Șeful Serviciului de presa al ANRE, Galina Sanduța a explicat ca membrii ANRE au nevoie de timp pentru a definitiva calculele finale, transmite publika.md {{592825}}Ședința trebuia sa aiba loc pe 16 februarie, dar atun Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

