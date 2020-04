Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 10.30. Inca 15 romani și-au pierdut viața din cauza coronavirusului. Bilanțul total al victimelor ajunge la 306, potrivit datelor raporate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul cadrelor medicale care au murit din cauza epidemiei de coronavirus este de doi. Majoritatea oamenilor…

- “Vreau sa va fac o scurta informare in legatura cu cele doua categorii de plati pe care Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala le gestioneaza in aceasta perioada. Prima categorie este cea a indemnizatiilor de sprijin a masurilor de sprijin implementate de Guvernul Orban pentru diferitele…

- GCS: 441 noi cazuri de persoane infectate cu Covid-19 Potrivit unui comunicat al Grupului de Comunicare Strategica, de la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pâna în prezent, au fost plasate în carantina instituționalizata 1.917 de persoane care nu au respectat…

- Pana astazi, 9 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 229 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Pana astazi, 28 martie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate (54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova,…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- In ceea ce privește apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 in regiunile Nord Est și Vest (POR/694), datorita realocarilor efectuate in cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord Est (județele Bacau, Botoșani,…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in decembrie 2019 au totalizat 602,09 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 166,53 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In decembrie 2019, au beneficiat de acest ajutor…