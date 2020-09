Suma totala platita in luna august 2020 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) s-a ridicat la 44,225 milioane de lei, valoarea medie platita fiind de 263,06 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In august 2020, de acest ajutor social au beneficiat 168.120 de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 10.732 persoane, Bacau - 9.113 si Buzau - 9.073. La finalul lunii august, erau suspendati de la plata 11.373 beneficiari, cei mai multi din Botosani - 995, Dolj - 797 si Bacau - 686. Cea…