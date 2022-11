Stiri pe aceeasi tema

- ”IIncepand cu ora 4, in aceasta dimineata, 14 comisari ai structurii Bucuresti -Ilfov, au desfasurat actiuni de verificare a activiatii STB.Au fost evaluate mijloacele de transport in comun din mai multe baze/depouri”, au anuntat reprezentantii ANPC.Acestia au precizat ca actiunea este in desfasurare.Conform…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au demarat miercuri dimineata actiuni de verificare a mijloacelor de transport in comun ale Societatii de Transport Bucuresti (STB), actiunea fiind in desfasurare, au anuntat reprezentantii ANPC. Fii la curent cu cele mai noi…

- Comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) fac miercuri dimineata controale in mijloacele de transport in comun din baze si depourile Societatii de Transport Bucuresti, conform primelor imagini, fiind gasite autovehicule murdare si cu scaune deteriorate. Fii la…

- Primele zece tramvaie noi cumparate si livrate deja de la Arad vor intra in circulatie pe linia 41 in prima jumatate a lunii viitoare, a anuntat directorul Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Noile tramvaie Astra Imperio ar putea intra in circulatie din luna noiembrie, pe linia 41, a anuntat, joi, la conferinta de deschidere a Salonului Auto Bucuresti (SAB) & Accesorii 2022, de la Romexpo, directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit.

- Pe șoseaua Giurgiului din București, in zona stației Cimitirul Evreiesc, doua tramvaie s-au ciocnit. Potrivit ISU București-Ilfov, se pare ca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Doua femei au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgenta ‘Bagdasar-Arseni’. Barbatul, cea de-a treia…

- TAROM a inregistrat anul trecut pierderi de peste 67 milioane de euro, iar guvernanții cauta salvarea companiei de stat. Transportatorul aerian privat Blue Air nu-și platește datoriile catre calatori, continua sa anuleze sau sa amane curse, dar platește reclame de aproape 9.000 de euro pentru zboruri…

