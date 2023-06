Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a pierdut in instanța in fața unei banci comerciale pe care a amendat-o in scandalul care viza calculul ratelor. Curtea de Apel Cluj a dat caștig Bancii Transilvania, iar amenda data a fost suspendata.

- Curtea de Apel Cluj a admis, vineri, cererea formulata de Banca Transilvania in contextul sancționarii bancilor pentru practici comerciale inșelatoare cu privire la modul de calcul al ratelor.

- Curtea de Apel Craiova a dat o sentinta definitiva marți, in dosarul in care Gheorghe Dinca, de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea a doua adolescente. Instanta a mentinut pedeapsa de 30 de ani de inchisoare stabilita de Tribunalul Olt, in septembrie 2022. Al doilea inculpat din dosar,…

- Romanii care vor merge in minivacanța de 1 iunie la mare, dar și pe parcursul sezonului estival, nu vor mai fi nevoiți sa achite taxa de pod de la Fetești. Aceasta va fi suspendata de la 1 iunie și pana cel tarziu 31 august, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu.…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat, vineri, ca reduce la jumatate, respectiv la o jumatate de milion de euro pe zi, amenda aplicata Poloniei in urma disputei acesteia cu Bruxellesul asupra reformelor judiciare. Curtea estimeaza ca guvernul de la Varsovia a implementat „in mare masura”…

- Elevul in varsta de 16 ani de la Colegiul “Ion Creanga” din Bucuresti, care și-a atacat profesoara cu cutitul, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga ca nefondata…

- Ministrul Proiectelor Europene a anunțat ca dupa ultimele discuții cu Comisia Europeana, s-a stabilit ca Romania poate sa piarda pana la 1,4 miliarde de euro in cazul in care nu face reforma pensiilor speciale. Marcel Boloș a susținut ca in toate calculele, se are in vedere și riscul de „depopulare”…