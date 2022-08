Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de trei ani, in urma unui amplu control realizat la Costinesti si care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru in statiune. Fii la curent…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi in valoare 35.000 de lei unor importatori si distribuitori de peste si produse de pescuit din Bucuresti si Ilfov, in urma neregulilor constatate in cadrul controalelor din perioada 26 - 28 iulie, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Hala Obor din Bucuresti ar putea fi inchisa pentru o perioada de pana la un an deoarece comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au gasit mai multe nereguli, printre care mizerie, cabluri neprotejate, zona cu paviment denivelat, gresie sparta sau ciobita. Fii…

- Comisarii ANPC din cadrul Comandamentului Munte 2022 au veriticat, in perioada 4-8 iulie, 22 de operatori economici din zonele montane din Pravova si Brasov, fiind aplicate amezi in valoare de 95.000 lei, dar si mai multe avertismente. De asemenea, s-a dispus oprirea temporara a activitatii la trei…

- Produse expirate, vitrine murdare, gandaci și muște unde se vand prajituri și paine sau in spații de gatire, materii prime sau semipreparate fara eticheta cu elementele de identificare și multe alte nereguli au gasit comisarii ANPC la Mall Baneasa. Amenzile depașesc 180.000 de lei. Fii la…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a incheiat cercetarea de fond, inceputa in urma cu mai bine de doua luni, realizata ca urmare a numarului insemnat de reclamații referitoare la serviciile oferite de Blue Air Aviation, sosite la autoritate din toata țara, dar și din UE.…

- Dupa o luna de carantina in propria locuinta, Chen Chunmei profita de ridicarea restrictiilor anti-COVID-19 de la Beijing pentru a se desfata cu un munte de languste sotate. La fel ca ea, o multime de localnici sarbatoresc redeschiderea restaurantelor, relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Peste 80 de actiuni de control au realizat comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in Centrul Vechi din Bucuresti si au fost date amenzi in valoare de mai bine de jumatate de milion de lei. De asemenea, activitatea a 23 de operatori economici a fost inchisa temporar.…