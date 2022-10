Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a decis, marti, inchiderea agentiei de turism Bonjour International din Bucuresti, pentru sase luni, pentru nereguli repetate, printre care nerestituirea contravalorii pachetelor turistice contramandante, vanzarea altor pachete si anularea…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis pentru o perioada de șase luni agentia de turism Bonjour din Capitala, pentru ca nu a restituit contravaloarea pachetelor turistice contramandate si a continuat sa vanda si sa anuleze curse de avion, anunța marți ANPC, intr-un comunicat de presa.…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti (CPCMB) a inchis, marti, pentru o perioada de 6 luni, Agentia de Turism Bonjour (SC Bonjour International Tour SRL) din Capitala, pentru ca nu a restituit consumatorilor contravaloarea pachetelor turistice contramandate si a continuat…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descoperit mai multe nereguli in urma verificarii a 305 magazine sub sigla Mega Image. Pe langa amenzile totale de 5,5 milioane de lei, au fost oprite de la comercializare produse in valoare de 170.000 lei, 12 locatii au fost inchise pentru maximum…

- In urma cercetarilor intreprinse asupra reclamațiilor depuse de consumatori, pana in acest moment, la nivelul intregii țari, referitoare la modul in care sunt calculate facturile la energie, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a tras cateva concluzii cu caracter general. Cauzele…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 20.000 de lei unui restaurant din sectorul 5 al Capitalei, administrat de operatorul economic Selenium Expres Service SRL, in urma unor alerte provenite din mediul online.Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, in urma gasirii mai multor nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, Agerpres. Campania „Caravana Consumatorilor” s-a aflat la Iasi,…

- In urma unor sesizari primite de Sectia Regionala de Politie Transporturi SRPT Constanta si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC , echipe de control mixte aflate sub coordoarea SRPT Constanta, din care au mai facut parte ANPC ndash; comisarii Comandamentului Litoral 2022, ANAF,…