- PodcasturiGaranția produselor: Ce trebuie sa cunoasca consumatorii Consumatorul benefeciaza de un termen de garanție legala de minim doi ani pentru produsele de folosința indelungata. In acest termen, la depistarea deficiențelor produselor procurate, consumatorul poate sa depuna o reclamație in forma…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a primit trei alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, emise de autoritatile din Luxemburg, Italia si Letonia. Alertele au fost transmise prin sistemul RAPEX, a anunțat Paul Anghel, director general ANPC.

- In data de 14 octombrie 2020 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a gazduit dezbaterea publica pentru proiectul de Ordin privind comercializarea painii si a produselor de panificatie vrac. La intalnirea care s-a desfasurat in format videoconferinta au participat reprezentanti ai patronatelor…

- O pensionara din București a sesizat in luna mai ca pe facturile de la Telekom figureza cu un telefon fix, dar și cu telefon mobil, un numar pe care spune ca nu l-a folosit niciodata. Angela Mocanu, 86 de ani, pretinde ca nu a incheiat niciodata un contract pentru date mobile cu aceasta companie. Numarul…

- Oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au introdus in dezbatere publica un ordin care vizeaza comercializarea painii si a produselor de panificatie de tip vrac in Romania. Proiectul legislativ a fost conceput de Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare…

- În perioada februarie – august 2020, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a primit peste 150 de reclamații de la clienții magazinelor Kaufland din întreaga țara, care s-au plâns de nerespectarea distanțarii…

- Documente atasate: Proiect ANPC ANPC – Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a emis un proiect de ordine care marți a fost pus in dezbatere publica. Iar daca proiectul va fi admis, acesta va schimba regulile in țara noastra. Romanii nu mai au voie sa faca asta in magazineProiectul…