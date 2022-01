Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca Executivul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizorii de energie, prin neaplicarea mecasnimelor de plafonare si compensare.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus, in urma erorilor de pe facturile primite in lunile noiembrie și decembrie. Virgil Popescu a spus ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Epopeea facturilor greșite la energie: Cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus. Anunțul ministrului de resort Epopeea facturilor greșite la energie: Cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus. Anunțul ministrului de resort Ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Ministrul Energiei a afirmat ca exista un proiect de Ordonanta al Ministerului Muncii, prin care se fac modificari la procedura de decontare a facturilor compensate. ”Acolo vrem sa introducem, maine, in sedinta de Guvern, obligativitatea refacerii facturilor intocmite intr-un mod eronat, neperceperea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a solicitat, joi, procurorului general Gabriela Scutea sa investigheze ”orice tip de activitate infractionala ce ar putea fi desfasurata in contextul crizei energiei si a fenomenului asociat de majorare a facturilor la energie”. ”Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu,…

- Florin Cițu a criticat miercuri indemnul ministrului Energiei, Virgil Popescu, ca romanii care primesc facturi care nu sunt compensate in baza legii sa nu le plateasca pana nu sunt corectate de catre furnizori. Intr-un interviu pentru DCNews, președintele PNL a cerut ministrului sa-și corecteze declarația,…

- Ordonanta de Urgenta cu masurile ce vor fi luate in contextul preturilor ridicate la energie ar putea fi aprobata saptamana viitoare, a declarat miercuri, 12 ianuarie, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la finalul sedintei de Guvern. Am avut la inceputul sedintei de Guvern o discutie la solicitarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu le recomanda cetațenilor sa nu plateasca facturile necompensate la gaz și curent și sa ceara recalcularea. Ministrul Popescu, afirma ca exista numerosi furnizori de energie care au emis facturi catre clienti ignorand legea care stabileste plafonarea de pret si compensari…