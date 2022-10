Stiri pe aceeasi tema

- ANPC sancționeaza Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate din 15 iunie pana acum. Unde au ajuns banii calatorilor pacaliți, „pe ce au fost cheltuiți și cum vor putea fi recuperați vreodata ramane o mare enigma”, spune Horia Constantinescu, președinte ANPC. Autoritatea Naționala pentru…

- ANPC sancționeaza Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate din 15 iunie pana acum. Unde au ajuns banii calatorilor pacaliți, „pe ce au fost cheltuiți și cum vor putea fi recuperați vreodata ramane o mare enigma”, spune Horia Constantinescu, președinte ANPC, anunța Mediafax.…

- ANPC a anuntat, marti seara, ca sanctioneaza Blue Air pentru cursele anulate din 15 iunie pana in prezent, peste 150.000 de consumatori din 23 de state membre ale Ununii Europene fiind afectati. Valoarea totala a sanctiunior aplicate companiei de catre ANPC se ridica la 10 milioane de lei. "Data fiind…

- Compania Blue Air a fost sancționata de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate din 15 iunie și pana acum. Dat fiind situația generata, pe piața, de comportamentul commercial al operatorului economic Blue Air Aviation SA și…

- ”Domnul Grindeanu si domnul Caciu au fost complici la aceasta tepuire a romanilor, a sute de mii de romani, in anul 2022, in cel mai concret mod posibil si aici este si pentru autoritati de investigat”, a spus fostul ministru. Catalin Drula a precizat ca prima rata din imprumutul de 300 de milioane…

- S-a aflat cine se afla la conducerea companiei Blue Air, care a anulat aproape 180.000 de rezervari in valoare de peste 66 milioane de lei. Compania romaneasca aeriana se afla intr-o situație foarte dificila, inregistrand in 2020 pierderi de 403 milioane de lei, o cifra de afaceri de 537 milioane lei,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat, marți, ca investigheaza 18 companii suspecte de manipularea piețelor și ca a amendat 24 de firme, cu peste 11 milioane de lei in total. ANRE transmite ca, in perioada 2021 – 2022, a finalizat 28 actiuni de investigatii in sectorul energiei…

- Blue Air se pregateste sa iasa din piata si tergiverseaza primirea procesului verbal privind amenda aplicata de ANPC si privind obligatia de a da consumatorilor banii inapoi, a afirmat, luni, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.