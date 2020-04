Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza sambata ca, pana la acest moment, in sistemul penitenciar nu se inregistreaza cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor private de libertate. "In ceea ce priveste priveste personalul angajat, va comunicam faptul ca sistemul…

- Niciun deținut nu este infectat cu coronavirus in acest moment, a transmis Administrația Naționala a Penitenciarelor. Exista un singur caz de infectare cu COVID-19, al unui salariat al instituției din Penitenciarul Dej, iar testele epidemiologice nu au mai aratat alte infectari.Administratia Nationala…

- Ziarul Unirea Primaria Abrud iși reia, de astazi, programul normal de funcționare: Toate testele angajaților au fost NEGATIVE In urma testarilor din data de 07.04.2020, respectiv 09.04.2020 nu a fost confirmat nici un caz pozitiv cu virusul COVID-19 in randul angajaților primariei Abrud, astfel incat…

- Un detinut care a fost confirmat, luni, cu coronavirus, la Penitenciarul-spital Jilava, a avut rezultate negative atat la testul facut dupa 24 de ore, cat si la din ziua urmatoare. Astfel, detinutul va fi scos din izolare medicala, anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

- Administratia Nationala a Penitenciarelor precizeaza sambata ca, in contextul noului coronavirus, la intrarea in serviciu a politistilor de penitenciare personalul medical al unitatilor va efectua triajul epidemiologic al acestora. „In eventualitatea in care se identifica persoane care prezinta simptome…

- Sapte detinuti sunt izolati si monitorizati medical in prezent la Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, iar 5 dintre ei au fost declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19, a informat sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat citat de

- Sapte detinuti sunt izolati si monitorizati medical, in prezent, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, cinci dintre acestia fiind declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19, a informat sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat transmis Agerpres. Conform sursei…

- Autoritațile din Romania au facut, in urma cu putin timp, un anunț oficial despre situația coronavirusului in tara noastra. The post Anunt oficial despre coronavirus: Toate testele efectuate pana acum in Romania sunt negative appeared first on Renasterea banateana .