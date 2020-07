Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist al Penitenciarului Galati a fost depistat cu coronavirus, deși este asimptomatic. Acum se face o ancheta pentru stabilirea persoanelor cu care a intrat in contact.”Va informam ca, astazi, 01.07.2020, un angajat al Penitenciarului Galati a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru…

- Un angajat al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost confirmat cu noul coronavirus. ”Va informam ca un angajat al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Politistul de penitenciare este asimptomatic. Acesta a exercitat atributii…

- Mai multi angajati din penitenciarele din Romania au fost confirmati cu COVID-19, insa in randul detinutilor nu a fost inregistrat niciun caz. In acest context, Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca exista 16 paturi de ATI, la Penitenciarul-Spital Rahova, pentru tratarea eventualelor cazuri…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca un al treilea angajat al Penitenciarului Jilava a fost confirmat cu coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu primul politist infectat."La testele efectuate angajatilor contacti, a fost obtinut un singur nou rezultat pozitiv, cel al unui politist…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza, sambata, ca pana in prezent nu se inregistreaza infectari cu noul coronavirus in randul detinutilor, iar toate testele efectuate detinutilor contacti ai primului angajat confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Gherla au indicat rezultate…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza, sambata, ca pana in prezent nu se inregistreaza infectari cu noul coronavirus in randul detinutilor, iar toate testele efectuate detinutilor contacti ai primului angajat confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Gherla au indicat rezultate…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca 33 de angajati si 497 de detinuti ar fi intrat in contact cu politistul de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava confirmat cu COVID-19."Verificarile derulate la nivelul unitatii, pe linia identificarii posibililor contacti ai politistului de penitenciare…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza sambata ca, pana la acest moment, in sistemul penitenciar nu se inregistreaza cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2 in randul persoanelor private de libertate. Potrivit datelor ANP, la aceasta data se afla in sistemul penitenciar din…