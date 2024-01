Stiri pe aceeasi tema

- 2023 iși „traiește” ultimele clipe, 2024 vine cu provocarile și necunoscutele sale… Innoirea perpetua și simbolica a timpului, este numita in popor „ingropatul Anului” sau Revelionul. Anul este numit An Vechi inainte de miezul nopții de Revelion și An Nou dupa miezul nopții. In credinta straveche…

- In zilele de sarbatoare, fel și fel de tradiții au loc la casele romanilor. De la pregatirea casei, colindatul vecinilor și familiei, la mersul cu capra sau ursu, toate fac parte din cultura noastra. Citește și: Tradiții și obiceiuri de sarbatori: Colindatul familiilor, al neamurilor și vecinilor O…

- Mai multe locații din Caraș, unde banațenii iși petreceau concediile, au fost luate la verificat de Protecția Consumatorilor. Vizitele inspectorilor au avut loc, incepand cu data de 5 decembrie acțiuni de control in cadrul comandamentului de iarna, pe raza județului Caraș-Severin, in toata zona dintre…

- La Caminul Cultural ”Vasile Țirou” din Bolotești a avut loc sambata Festivalul-concurs „Magia sarbatorilor de iarna”, parte integranta a Proiectului Educațional Regional ”Tradiții și obiceiuri populare”, organizat de Gradinița nr. 1 Gagești și Școala Gimnaziala Gagești. Sute de copii din Vrancea, dar…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta spune președintele CJ, drumurile județene fiind deocamdata bine acoperite de contracte, nu și de bani… Județul și-a facut treaba la capitolul pregatirilor de iarna, pana in prima parte a lunii noiembrie drumurile județului fiind acoperite deja de contracte. Singurul drum ramas neacoperit…

- Conținut oferit de: Partener extern. Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar acest lucru inseamna ca se pleaca la munte. Daca vrei sa planifici o vacanța de o saptamana la munte in țara noastra, atunci iți putem face niște recomandari excelente de stațiuni și partii care te vor face sa ai o experiența…

- O noua bomba de tip aruncator calibru 120 mm a fost descoperita pe raza Resitei. Pirotehnistii s-au deplasat si au ridicat munitia in vederea distrugerii ulterioare. Specialiștii pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Semenic” Caras-Severin au fost solicitați sa intervina…

- O poveste de dragoste unica și neașteptata a luat naștere intre doua suflete aparent diferite: Josefin Karlsson, o mama suedeza singura, și Florin, cunoscut in cerșetorimea din Suedia drept “Cuceritorul”, originar din Onești, Romania. Filmul documentar intitulat “Josefin & Florin” spune aceasta poveste…