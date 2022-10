Anotimpul proprietarilor, tristețea chiriașilor Salut, sunt A.Nunțu și astea sunt cateva din știrile lunii septembrie care mi-au reținut atenția: vești proaste pe piața imobiliara, mai ales daca ești chiriaș sau vrei sa devii proprietar – scade creditarea, cresc chiriile cu cel puțin 10%; UE ne cere sa marim salariul minim, noi marim salariile primarilor; cat il costa compensarea benzinei pe fiecare contribuabil; cine e responsabil cu micșorarea creierului la barbați; de ce credem mai mult in NATO decat in armata și biserica noastra și alte intamplari petrecute in septembrie prin partenera strategica a americanilor la Marea Neagra. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

