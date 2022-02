Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țarilor NATO”, informeaza Reuters. In aceste momente, Putin are o intalnire televizata cu ministrul apararii, Serghei Șoigu,…

- Federația Internaționala de Judo a suspendat poziția lui Vladimir Putin de președinte de onoare și ambasador al organizației. Acest lucru este raportat pe site-ul federației, transmite Radio Europa Libera. „Din cauza razboiului care se desfașoara pe teritoriul Ucrainei, Federația Internaționala de Judo…

- Grupul de hackeri Anonymous anunta ca atacurile asupra Guvernului rus vor continua "pana cand acesta va respecta drepturile fundamentale ale omului". Hackerii avertizeaza ca cele "cateva site-uri doborate" de pana acum sunt doar inceputul, chiar daca atacurile au vizat inclusiv pagina Ministerului Apararii.…

- Fortele armate ruse vor desfasura exercitii strategice programate vineri, 19 februarie, sub conducerea presedintelui rus, Vladimir Putin, a informat Ministerul rus al Apararii, conform TASS. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare, sub conducerea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a dorit sa se supuna unui test PCR cerut de Kremlin inaintea intrevederii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin. Evitarea unei eventuale imbolnaviri este motivul invocat de oficialii ruși pentru a impune o distanta uriasa pentru o convorbire „tete-a-tete” intre…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…

- Proiectul de lege privind certificatul verde ar putea fi adoptat pana la finalul anului. In urma discutiilor din coalitia de guvernare, a reiesit ca certificatul COVID ar putea fi adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere, deoarece premierul Nicolae Ciuca nu este de acord cu varianta…

- Aproximativ doua tone de muschi tiganesc si urechi de porc, identificate cu bacteria Listeria monocytogenes, produse si distribuite de societatea Marcel SRL in mai multe tari din spatiul comunitar, dar si in 10 judete din tara, au fost retrase de la comercializare, a declarat, luni pentru AGERPRES,…