- Un nou numar de telefon la care cetatenii pot suna pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la somajul tehnic si la facilitatile acordate prin prevederile Legii nr.19/2020 este disponibil incepand de luni, a anuntat Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit, pana in prezent, 34.000 de solicitari din partea companiilor pentru somajul tehnic, iar la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) s-au inregistrat putin peste 35.000 de cereri, a anuntat, luni, in sedinta de Guvern,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu pentru Agerpres.

- In luna ianuarie 2020, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca,…