Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 24.341 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit datelor transmise de agentii economici, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de institutie, informeaza Agerpres. Cele mai…

- Locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES. 242 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European 24.341 locuri de munca vacante la nivel nationalPotrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea…

- Un numar de 22.191 de locuri de munca vacante la nivel national sunt inregistrate in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agentii economici. Conform unui comunicat al institutiei, cele mai multe locuri de munca sunt oferite…

- Agentii economici ofera la nivel national un numar de 20.012 de locuri de munca, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 260 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei…

- Aproape 19.000 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, in timp ce angajatorii europeni ofera pentru lucratorii romani 141 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, in Romania,…

- Agentii economici ofera 18.394 de locuri de munca la nivel national, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit datelor furnizate de agentii…

- Agentii economici ofera 18.558 locuri de munca la nivel national, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit datelor furnizate de agentii economici…

- Agentii economici ofera 18.558 locuri de munca la nivel national, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale si profesionale, reiese din evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…