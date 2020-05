ANOFM: Niciuna dintre cele 900.000 de persoane in somaj tehnic n-ar trebui sa-si piarda locul de munca. Ce procent platește statul din salariile celor care se intorc la munca Niciuna dintre cele 900.000 de persoane aflate in prezent in somaj tehnic n-ar trebui sa-si piarda locul de munca dupa incheierea masurii de acoperire de catre Guvern a indemnizatiei de somaj tehnic, a declarat presedintele ANOFM, Victor Picu. Acesta a apreciat că nu există pericolul ca un număr mare din contractele angajaţilor aflaţi în şomaj tehnic să fie desfiinţate de angajatori…