ANOFM: Indemnizaţia de şomaj şi alte subvenţii acordate angajatorilor cresc de la 1 martie Baza de calcul pentru indemnizatia de somaj se majoreaza, de la 1 martie, cu 5,1%, pana la valoarea de 394 de lei, in timp ce subventia acordata angajatorilor de insertie pentru incadrarea tinerilor cu risc de marginalizare sociala cu care s-au incheiat contracte de solidaritate creste de la maximum 2.000 lei la cel mult 2.102 […] Articolul ANOFM: Indemnizatia de somaj si alte subventii acordate angajatorilor cresc de la 1 martie apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

